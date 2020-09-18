Традиционная рабочая встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с руководителями учреждений здравоохранения Минска состоялась сегодня в БелМАПО, пишет БЕЛТА.
На совещании Наталья Кочанова отметила, что Минск активно готовится к началу эпидемического сезона, и сегодня стоит задача проанализировать, все ли готово в больницах, поликлиниках и тех РНПЦ, которые находятся на территории столицы.
"Обычно мы проводим такие совещания в режиме видеоконференции. Уже начиная с апреля мы очень эффективно с вами работали, достигнув определенных результатов в борьбе с COVID-19", – сказала Наталья Кочанова.
С учетом начала эпидсезона сегодня было решено провести совещание в офлайн-режиме. "В силу сезонности люди начинают болеть разными инфекционными заболеваниями. В том числе мы видим, что есть определенный рост по COVID-19. Сегодня нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию по заболеваемости COVID-19 в Минске, а также организационные вопросы, касающиеся системы здравоохранения столицы", – отметила председатель Совета Республики.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова провела совещание с руководителями учреждений здравоохранения Минска
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