Кочанова провела прием граждан в общественной приемной «Белой Руси»

Республиканская общественная приемная открылась в штаб-квартире Республиканского общественного объединения «Белая Русь» в Минске. Первый прием в ней сегодня провела председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Коллективное обращение жителей расположенного близ Минска поселка Солнечный по вопросу установки светофора на трассе Колодищи – Заславль стало первым в ходе сегодняшнего приема. Впереди начало нового учебного года, поселок весьма автомобилизирован, а движение по трассе довольно интенсивное, и все эти факторы беспокоят местных жителей. Заслушав пояснения представителей местных властей и других специалистов, Наталья Кочанова заключила:
– Первого октября 2020 года светофор должен стоять и работать! Возьмем этот вопрос на контроль.
Ряд обращений касался имущественных вопросов. Дочь знаменитого в свое время актера рассказала, что в 2002 году с отцом случилась трагедия, его родная сестра объявила себя опекуном и забрала в другой город. Позже дочь смогла вернуть отца домой, но обнаружилось, что квартира актера в престижном доме в центре Минска оказалась занята другими родственниками – без законных на то оснований, по мнению дочери. Председатель Совета Республики приняла все имеющиеся по этому вопросу документы и сообщила, что поручит юристам Совета Республики детально разобраться в ситуации и восстановить справедливость.
Еще одно обращение было от индивидуального предпринимателя и касалось обустройства спортивного зала в цокольном нежилом этаже одного из жилых домов в Заводском районе Минска – и возникшего при этом конфликта с товариществом собственников. Вопрос также взят на контроль.
Напомним, с сегодняшнего дня 149 филиалов общественной приемной РОО «Белая Русь» начали работу по всей стране – во всех областных и районных центрах Беларуси, а также в районах города Минска. Что же касается республиканской общественной приемной, в ней сегодня во второй половине дня прием граждан продолжает заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова провела прием граждан в общественной приемной «Белой Руси»
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