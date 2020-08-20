Сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске (017)328-53-24.
Фото: БЕЛТА
Кроме того, как информирует официальный сайт верхней палаты белорусского Парламента, 26 августа личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет в Совете Республики председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Начало приема - в 10.00.
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Кочанова проведет прямую телефонную линию 20 августа
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