Кочанова проинформировала участников заседания МПА СНГ о ситуации с беженцами на польской границе

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой сегодня принимает участие в 53-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Спикер верхней палаты белорусского Парламента проинформировала участников заседания о ситуации с беженцами на польской границе.

Спикер отметила, что вместо поиска путей ее разрешения Литва и Польша ужесточили национальное законодательство в сфере миграции и беженцев, объявили чрезвычайную ситуацию в приграничных районах, запретили поставку гуманитарной помощи, доступ международных организаций, журналистов, начали строительство заборов из колючей проволоки. Польшей, Литвой, Латвией против мигрантов используются методы устрашения и силового воздействия, они насильно выталкиваются на территорию Беларуси. В отношении беженцев польской стороной применены водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и химические вещества.

– Беларусь готова к нормальному взаимодействию с Евросоюзом в целях обсуждения и поиска путей решения имеющихся проблем с мигрантами на белорусско-польской границе на основе конструктивного подхода и взаимного уважения, – подчеркнула Наталья Кочанова.





В составе белорусской делегации – председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Валентин Семеняко, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Феликс Яшков.