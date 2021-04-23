Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень Славгородского района. На символические камни аллеи нанесены названия 19 деревень, которые были выселены после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1996 году в память об этих событиях здесь было открыто памятное место. В торжественном мероприятии участвовали депутатский корпус, представители Могилевского облисполкома и Славгородского райисполкома, местные жители.
Среди них заместитель главного врача Славгородской ЦРБ Кристина Гончарова. В свое время девушка выезжала из родного города на учебу в Гомель, но после окончания медвуза вернулась на родину:
– У нас есть все для комфортной жизни. В прошлом году, к примеру, в Славгороде открылся новый детский садик, в этом году планируется ремонт в нашей больнице. Молодежи есть где работать и отдыхать.
Сегодня в Славгородском районе проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.
Тема – работа местных органов власти по устойчивому развитию регионов, пострадавших при аварии на ЧАЭС. К слову, до 1986 года в Славгородском районе проживало более 24 тысяч человек, но после аварии на Чернобыльской АЭС практически вся его территория подверглась радиоактивному загрязнению. Массовое отселение жителей началось в 1989 году. За пять лет населенные пункты района пришлось покинуть тысячам семей, которые уехали в Могилев, Минск, Дрибинский, Бобруйский районы.
Опубликовано:
646
Кочанова приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень в Славгородском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter