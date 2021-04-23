Кочанова приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень в Славгородском районе

Среди них. В свое время девушка выезжала из родного города на учебу в Гомель, но после окончания медвуза вернулась на родину:Сегодня в Славгородском районе проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.Тема – работа местных органов власти по устойчивому развитию регионов, пострадавших при аварии на ЧАЭС. К слову, до 1986 года в Славгородском районе проживало более 24 тысяч человек, но после аварии на Чернобыльской АЭС практически вся его территория подверглась радиоактивному загрязнению. Массовое отселение жителей началось в 1989 году. За пять лет населенные пункты района пришлось покинуть тысячам семей, которые уехали в Могилев, Минск, Дрибинский, Бобруйский районы.