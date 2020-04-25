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Кочанова приняла участие в республиканском субботнике

От традиции проведения субботников отказываться нельзя. Такое мнение озвучила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова. Сегодня она также участвует в весеннем всебелорусском трудовом десанте и вместе с сотрудниками секретариата Совета Республики работает в столичном Парке 40-летия Октября. 




Участники субботника высаживают деревья вдоль Свислочи, недалеко от гостиницы «Пекин». По словам Натальи Кочановой, место выбрано не случайно, ведь это символизирует дружбу белорусского и китайского народов:

- Год малой родины проходит под эгидой благоустройства и озеленения городов. Настроение великолепное, все пришли на субботник с удовольствием. В целом, физический труд - это замечательно. Он всегда был и есть в почете. Люди физического труда своими руками создают благо для экономики нашей страны. 

Председатель Совета Республики подчеркнула, что проведение субботников - часть белорусской истории, проверенная жизнью традиция:

- Нельзя отказываться от того, что было правильным, приносило эффект, результат. И важно сделать так, чтобы это поддерживалось и теми поколениями, которые идут за нами. Мы из года в год участвуем в субботниках, а собранные средства идут на сферы, где необходима поддержка. 








Напомним, что половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% перечисляется Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Фото: БЕЛТА
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