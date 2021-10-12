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  2. Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 13-14 октября примет участие в третьем Евразийском женском форуме на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.


Организаторы мероприятия - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Форум, который проводится с 2015 года, - статусная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и роли женщин в ее реализации.

Фото из архива БЕЛТА
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