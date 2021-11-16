Кочанова представителям Молодежного парламента: вас видят, вас знают, но вы должны работать более слаженно

Наталья Кочанова отметила:Совет Республики большое внимание уделяет вопросам оказания гуманитарной помощи беженцам, оказавшимся в непростой ситуации. Наталья Кочанова поблагодарила все организации – и государственные, и общественные, – которые подключились к этой работе:Председатель Совета Республики считает, что члены Молодежного парламента как никогда должны быть активными, теснее работать с молодежью, доносить правду: