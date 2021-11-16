Кочанова представителям Молодежного парламента: вас видят, вас знают, но вы должны работать более слаженно

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась с президиумом Молодежного парламента, чтобы обсудить вопросы развития консультативно-совещательного органа, а также ситуацию, развернувшуюся в эти дни на польской границе.
Наталья Кочанова отметила:
– Сегодня время непростое. Та ситуация, которая складывается на белорусско-польской границе и разворачивается вокруг нашей страны, не может не беспокоить ни одного здравомыслящего человека. Фейки, ложь заполонили все, что только можно. Я была сегодня на совещании у Президента нашей страны, где были заслушаны доклады руководителей силовых структур о том, что происходит на границе, о мерах, предпринятых для того, чтобы защитить свою страну, свой народ.
Совет Республики большое внимание уделяет вопросам оказания гуманитарной помощи беженцам, оказавшимся в непростой ситуации. Наталья Кочанова поблагодарила все организации – и государственные, и общественные, – которые подключились к этой работе:
– Порядка 40 тонн продуктов питания было направлено на сегодняшний день беженцам, еще 10 тонн ожидают своей очереди. Развернута и оказывается медицинская помощь – за ней обратились уже около 60 человек. Вся необходимая помощь – обогреться, накормить – то, чем мы вместе занимаемся. Мы признательны всем неравнодушным людям, которые относятся к ситуации с пониманием.
Председатель Совета Республики считает, что члены Молодежного парламента как никогда должны быть активными, теснее работать с молодежью, доносить правду:
– Молодежь сегодня не смотрит телевидение, не читает газеты. Остается только догадываться, какую информацию она черпает из интернета. Вы должны быть более активны, наступательны в своей работе. Надо сделать так, чтобы вашему примеру следовали многие. Где бы я ни встречалась с молодежью, многие спрашивают, как попасть в Молодежный парламент. Вас видят, вас знают, но вы должны работать более эффективно, более слаженно. Наша сила в единстве, консолидации. Нельзя жить одним днем. Надо ежечасно думать о том, что я должен сделать, чтобы стране было лучше и голос правды и разума был услышан.