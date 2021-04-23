Председатель Совета Республики Наталья Кочанова ознакомилась с работой УП «Красный пищевик – Славгород». Предприятие – важный для района объект. Ведь благодаря его развитию, обновлению технологических линий появляются новые рабочие места.
К слову, в 2020 году открыли производственный участок по розливу меда. Здесь ежегодно планируют перерабатывать до 300 тонн полезного продукта в разном ассортименте. В планах на ближайшую перспективу – производство подсолнечного, рапсового, цветочного и взбитого крем-меда. После реализации проекта в городе появится около 100 новых рабочих мест, а при максимальных загрузках число сотрудников может увеличиться до 150.
Наталья Кочанова также ознакомилась с ходом реализации крупного инвестиционного проекта. Здесь появится новая линия по производству мармелада. Все оборудование уже закуплено – его стоимость составила почти семь миллионов евро. Мощность новой линии – более трех тысяч тонн мармелада в год. По словам директора ОАО «Красный пищевик» Сергея Анюховского, запуск нового производства планируется в ноябре этого года.
Сегодня в Славгороде проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова посетила предприятие «Красный пищевик – Славгород»
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