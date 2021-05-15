Кочанова: политика по поддержке семей с детьми в нашей стране очень значительная

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в День семьи встретилась с активом общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей". Беседа прошла в доверительной обстановке, многодетные мамы обсудили со спикером вопросы, которые их волнуют.
– Прежде всего в этот день хотелось бы поздравить всех, кто воспитывает детей, – сказала Наталья Кочанова. – Ведь что может быть в жизни человека важнее, чем крепкая семья, хорошие дети, которые тебя радуют? Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков и спортивных секций. И всякий раз, когда мы встречаемся с представителями ассоциации, они говорят, что это очень существенная поддержка.
Вместе с тем, по словам спикера, есть и вопросы текущего характера:
– Где-то в школах надо ввести должность инструктора для оказания помощи детям с патологией. Об этом сегодня говорили. Есть вопросы, касающиеся ситуаций после развода. Семья получает квартиру от государства, как ее потом разделить? Если говорить в комплексе, что сегодня должно еще сделать государство, то здесь я таких серьезных вопросов не услышала. Потому что, еще раз повторюсь, та политика, которая проводится в нашей стране по поддержке семей, воспитывающих детей, очень значительная. Не каждое государство сегодня может похвалиться такими подходами.
На встрече также звучали предложения о том, чтобы обратить внимание на семьи, имеющие одного ребенка, стимулировать рождение второго.
Наталья Кочанова рассказала, что хоть она не многодетная мама, ее родители выросли в многодетных семьях:
– И сама я воспитывалась в семье с тремя детьми. Молодым юношам и девушкам я бы посоветовала иметь как можно больше детей. Потому что чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи и какое количество людей тебя любит.
По мнению спикера, многим людям сейчас не хватает времени, но когда в семьях появляется второй, третий ребенок, все выстраивается само собой.
– Поэтому бояться, что не сможешь ничего успеть, не надо. Все успеешь, когда с желанием решаешь семейные вопросы и детей воспитываешь. Главное, чтобы ты любил тех людей, которые рядом с тобой, и то, чем ты занимаешься, – заключила Наталья Кочанова.
У одной из участниц мероприятия Татьяны Варакосовой девять детей. Она призналась, что с мужем планируют как минимум еще одного ребенка. Семья воспользовалась материнским капиталом и построила дом в микрорайоне Сокол.
– Самой старшей дочке 25 лет, младшей – полтора года. Изначально мы не планировали так много детей, но не жалеем. Без детей я жизни не представляю, их всех очень люблю. В многодетной семье дети всегда очень общительные, друг за другом тянутся, помогают, защищают один одного, – поделилась Татьяна Варакосова.
Председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко сообщила, что в Минске проживает более 16 тысяч многодетных семей, по всей республике – более 112 тысяч. Причем еще 15 лет назад в столице многодетных семей было не более трех тысяч, а в республике – около 50 тысяч.
– Почему такой скачок произошел? Во-первых, это выделение и строительство жилья для многодетных семьей, льготный кредит под 1% на 40 лет. Многодетная семья благодаря такой поддержке имеет возможность построить жилье. Это и семейный капитал, который отсчитывает свою историю с 2015 года. Если первоначально семейным капиталом можно было воспользоваться, только когда ребенку исполнилось 18 лет, то сейчас разрешено использовать его на строительство жилья, образование и лечение. Сейчас рассматривается возможность более широкого его использования. Этот вопрос находится на рассмотрении Президента, – сказала Татьяна Кравченко.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Кочанова: политика по поддержке семей с детьми в нашей стране очень значительная
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