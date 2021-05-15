Кочанова: политика по поддержке семей с детьми в нашей стране очень значительная

сказала Наталья Кочанова.Вместе с тем, по словам спикера, есть и вопросы текущего характера:На встрече также звучали предложения о том, чтобы обратить внимание на семьи, имеющие одного ребенка, стимулировать рождение второго.Наталья Кочанова рассказала, что хоть она не многодетная мама, ее родители выросли в многодетных семьях:По мнению спикера, многим людям сейчас не хватает времени, но когда в семьях появляется второй, третий ребенок, все выстраивается само собой.– заключила Наталья Кочанова.У одной из участниц мероприятиядевять детей. Она призналась, что с мужем планируют как минимум еще одного ребенка. Семья воспользовалась материнским капиталом и построила дом в микрорайоне Сокол.– поделилась Татьяна Варакосова.сообщила, что в Минске проживает более 16 тысяч многодетных семей, по всей республике – более 112 тысяч. Причем еще 15 лет назад в столице многодетных семей было не более трех тысяч, а в республике – около 50 тысяч.– сказала Татьяна Кравченко.Алина ДАНИЛОВИЧ