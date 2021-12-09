Кочанова – пограничникам: от вас и вашей службы во многом зависят мир и спокойствие в Беларуси

Такое заявление председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сделала во время общения с солдатами-срочниками погранзаставы Подлипки Гродненской пограничной группы. Обращаясь к ним, спикер отметила:





– Я вчера разговаривала с Александром Григорьевичем. Говорю: очень хотелось бы встретиться с ребятами-пограничниками. Поблагодарить их за службу, за то, что они сегодня делают для нашей страны и для нашего народа. Идет гибридная война, и не только вокруг нашей страны. Сейчас происходит геополитический раздел мира. И, конечно, для нас очень важно сохранить нашу суверенную, независимую страну такой, какая она есть. Сегодня мы понимаем, что вы – на передовой. Вы – те люди, которые защищают нашу границу. И от вас и вашей службы во многом зависят мир и спокойствие в Беларуси. Ребята, я искренне благодарю вас за эту службу и передаю слова признательности и от Президента нашей страны, и от всего народа!





По словам Натальи Кочановой, у пограничников имеется преемственность поколений, они чтят историю и являются примером для молодежи:





– Дело чести каждого – защищать страну. Каждый на своем месте. Вы – здесь, на границе. Мы – решая государственные вопросы, разрабатывая законопроекты, принимая те решения, которые важны для Беларуси и нашего народа.



Говоря о ситуации в мире, Наталья Кочанова добавила: