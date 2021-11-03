Кочанова: планируем провести единый день приема в Гомельской области

До конца 2021 года президиум Совета Республики планирует провести единый день приема граждан, хорошо зарекомендовавший себя, в Гомельской области. Позже будут охвачены и другие белорусские регионы. Об этом сообщила в большом интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Руководитель верхней палаты Парламента подчеркнула:

– Парламентарии обязаны всегда помнить: все, что волнует человека, должно постоянно находиться в фокусе нашего внимания! Люди приходят к нам, чтобы их услышали и поддержали. А внимательное отношение и помощь в решении даже, казалось бы, самых незначительных проблем существенно влияют на отношение граждан к государственным институтам и на уровень общественного доверия к ним.

Полный текст интервью Натальи Кочановой будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 4 ноября.