Кочанова: от каждого из нас сегодня многое зависит

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня посещает Лунинец. Спикер верхней палаты Парламента встретилась с руководством Совета депутатов областного и базового уровней Брестской области.
Свое желание приехать в Лунинец Наталья Кочанова объяснила так:
– В своей работе я использую принцип "самой во всем убедиться, дабы работать эффективнее". Подобные встречи уже прошли в минувшем году во многих регионах. Мы с депутатами обсуждали актуальные вопросы. Ведь депутаты – это люди, которые владеют полностью информацией в регионе, знают даже о том, что происходит в самой маленькой деревеньке. Ряд предложений сегодня реализуется благодаря подсказке ваших коллег. К примеру, тему государственных грантов обозначили ваши коллеги из Гродно. Теперь я приехала услышать вас, обменяться мнениями.
Формат общения с депутатами – диалоговая площадка.
После вступительного слова завязалась беседа. Руководители Советов депутатов обозначили проблему депутатов сельских Советов – прав у них сегодня немного, потому, если сельским депутатам быть, надо менять правила игры, в том числе вопрос финансирования сельских Советов. Наталья Кочанова рекомендовала сформировать эффективные, рациональные предложения, которые будут рассмотрены. Говорили о заброшенных зданиях, сельских домиках, формировании участков для продажи людям, об экономике и социальной политике в отношении многодетных, о сельских старостах, патриотическом воспитании, новой политике в развитии связей с городами-побратимами из других стран.
Наталья Кочанова обратила внимание депутатского корпуса, что надо активнее работать с молодежью:
– Сегодня меняется мир. Работа с людьми выходит на первый план. От каждого из нас многое зависит. Роль каждого из нас очень значима. Мы должны знать, чем живут люди. Депутаты должны быть рупором – доносить правду до людей. Мы обязаны работать с молодежью. Надо, чтобы рядом с нами была молодежь. Скажу, что брестчане молодцы. Сенаторы Александр Карпицкий и Тамара Шатликова провели конкурс сочинений «Если бы я был сенатором» и привезли победителей в Совет Республики. Я была поражена вопросам детей. Школьники уже знают и понимают многое, они более политизированы. Потому с молодежью нужно работать.
Сегодня в Лунинце Наталья Кочанова также встретится с коллективом производственного частного унитарного предприятия «Виктория».
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
269
Кочанова: от каждого из нас сегодня многое зависит
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter