Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы

На встречу с участием членов Президиума Совета Республики, президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании был приглашен и молодежный актив Минска. Говорили о необходимости консолидации молодежных движений, популяризации их деятельности, патриотическом воспитании, учреждении собственного дня молодежи в Беларуси и т.д.– пояснила цель встречи Наталья Кочанова.Как рассказала председатель Постоянной комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента Диана Мишура, эта встреча – своеобразный способ подвести итоги работы молодежного актива страны на всех уровнях – от регионального до республиканского. В 2020 году Молодежный парламент запустил платформу открытых дискуссий "Беларусь будущего", цель которой – консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее.– пояснила она.Молодые парламентарии поделились и другими инициативами, рассказали о своем участии в проекте "ШАГ" (информационно-образовательный проект "Школы активного гражданина", когда видные деятели страны, чиновники, спортсмены, активисты встречаются со школьниками на базе различных учебных заведений). Наталья Кочанова также побывала в качестве гостя этого проекта в одной из столичных школ. Основываясь на этом опыте, она предложила провести следующее такое мероприятие для какой-либо школы столицы в Совете Республики.– заключила спикер.Фото Павла Орловского