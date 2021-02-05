Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня провела совещание по вопросам деятельности Молодежного парламента и ОО "БРСМ", сообщает БЕЛТА.
На встречу с участием членов Президиума Совета Республики, президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании был приглашен и молодежный актив Минска. Говорили о необходимости консолидации молодежных движений, популяризации их деятельности, патриотическом воспитании, учреждении собственного дня молодежи в Беларуси и т.д.
"Я хочу, чтобы мы услышали проблемы и вопросы, которые волнуют вас, а вы услышали какую-то полезную для себя информацию, – пояснила цель встречи Наталья Кочанова. – В Беларуси 328 молодежных организаций – мы должны видеть их работу. Какая позиция у молодежи, где она присутствует, чем интересуется. Эти встречи будут на постоянной основе, чтобы слышать друг друга. Мы должны честно и откровенно поговорить по актуальным темам, доклады мне не нужны".
Как рассказала председатель Постоянной комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента Диана Мишура, эта встреча – своеобразный способ подвести итоги работы молодежного актива страны на всех уровнях – от регионального до республиканского. В 2020 году Молодежный парламент запустил платформу открытых дискуссий "Беларусь будущего", цель которой – консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее.
"Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах –это и учащаяся молодежь, и студенты, и бизнес. Любой может внести предложение для того, чтобы оно, возможно, было включено в повестку Всебелорусского народного собрания. Мы эти предложения аккумулируем – самые яркие прозвучат на ВНС", – пояснила она.
Молодые парламентарии поделились и другими инициативами, рассказали о своем участии в проекте "ШАГ" (информационно-образовательный проект "Школы активного гражданина", когда видные деятели страны, чиновники, спортсмены, активисты встречаются со школьниками на базе различных учебных заведений). Наталья Кочанова также побывала в качестве гостя этого проекта в одной из столичных школ. Основываясь на этом опыте, она предложила провести следующее такое мероприятие для какой-либо школы столицы в Совете Республики.
"Я увидела, что ребятам это интересно", – заключила спикер.
Фото Павла Орловского
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Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
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