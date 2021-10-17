Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным

Общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала ОНТ.

– Работа над основным законом нашей страны – это не тема, которая возникла вдруг как-то так, в прошлом году. Про это мы говорили еще несколько лет назад. Это была плановая работа, – сказала Наталья Кочанова.

Она отметила, что по результатам работы Конституционной комиссии Президенту Беларуси Александру Лукашенко был представлен проект варианта обновленной Конституции. Соответствующие предложения обсуждались 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Главы государства. Председатель Совета Республики обратила внимание, что проект основного закона нашей страны, представленный на рассмотрение Александра Лукашенко, – это не окончательный вариант документа.

Председатель Совета Республики вспомнила о том, как недавно рассказывала студентам Полоцкого государственного университета «о новациях, которые предложила Конституционная комиссия, исходя из тех предложений, которые поступали не только от ее членов, но и от диалоговых площадок, общественных приемных, священнослужителей».

Наталья Кочанова подчеркнула: «Прежде чем вынести на референдум обновленную Конституцию, она будет обсуждаться народом, широкомасштабно будет развернута эта работа».