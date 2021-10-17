Кочанова – о том, какой ответ на санкции, введенные Западом в отношении Беларуси, готовит Совет Республики

Журналист спросил: «С точки зрения законодательства, нам есть чем ответить западным, я не знаю, партнерам? Врагами, их, конечно, еще не назовешь».– подчеркнула Наталья Кочанова. –Наталья Кочанова добавила:– резюмировала Наталья Кочанова.