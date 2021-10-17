Кочанова – о том, какой ответ на санкции, введенные Западом в отношении Беларуси, готовит Совет Республики

На вопрос о том, как Беларусь будет отвечать Западу, который ввел санкции против нашей страны, председатель Совета Республики Наталья Кочанова ответила в эфире телеканала ОНТ.
Журналист спросил: «С точки зрения законодательства, нам есть чем ответить западным, я не знаю, партнерам? Врагами, их, конечно, еще не назовешь».
– Мы понимаем, что должны работать на опережение, – подчеркнула Наталья Кочанова. – Вообще, законопроекты, конечно, они должны быть сегодняшнего дня… Наше государство правовое и об этом написано в Конституции. Но вместе с тем, мы понимаем, что мы должны видеть, какие законы нам еще надо будет принять, какие вопросы не урегулированы законодательно. И, конечно, мы должны учитывать все реалии современности. Мониторить ту ситуацию, которая происходит в мире, видеть, что происходит внутри нашей страны и принимать абсолютно адекватные законопроекты, которые будут нужны для нашего народа, нашей страны.
Наталья Кочанова добавила: «Мы учитываем все те нюансы, которые есть сегодня. Но это я так сказала «нюансы», на самом деле это проблемы, которые не могут нас не волновать. Это санкции в отношении нашей страны. По сути дела, развернута гибридная война, которая сейчас, может быть, где-то немножко притихла, но вместе с тем радикализируются ее методы. По сути дела – это экстремизм».
– Совсем недавно, на открытии сессии, мы рассматривали уже ряд вопросов. <…> Сейчас подготовлены для внесения изменения и дополнения в Уголовный кодекс об ответственности за призывы к санкциям. Это мы тоже мы будем рассматривать самым серьезным образом, потому что это безобразие, когда бывшие наши соотечественники призывают к санкциям, понимая, что санкции будут направлены против каждого человека в нашей стране. Это не поддается вообще никакому осмыслению, на мой взгляд, это просто безумство какое-то. Поэтому, конечно, за это должны нести ответственность те люди, которые призывают к санкциям против своего же народа, против своей страны, – резюмировала Наталья Кочанова.