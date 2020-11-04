Кочанова о студентах: красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность

Об этом Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова сказала по итогам встречи со студентами БГУ, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Наталья Кочанова. Архивное фото БЕЛТА
Диалог Натальи Кочановой со студентами организовали по обоюдной инициативе. Учащиеся БГУ ранее говорили о своем желании встретиться с представителями высших органов государственной власти. Председатель Совета Республики, в свою очередь, регулярно общается c молодежью страны в ходе различных мероприятий.
Сообщается, что беседа Натальи Кочановой со студентами длилась больше трех с половиной часов. В рамках диалога затронули ряд вопросов, в частности о предвыборной гонке на выборах Президента-2020 и о перспективах развития Беларуси.
Председатель Совета Республики отметила, что беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления. «Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность», — сказала Наталья Кочанова и предложила студентам продолжать встречи и дискуссии.
— У молодежи имеются конкретные конструктивные предложения. Так, в аудитории присутствовал студент, который производит 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. По просьбе медиков он изготавливает и передает их в больницы, где лечат пациентов с СОVID-19, — отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Во время встречи. Фото Совета Республики
Студенты поблагодарили Наталью Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора. «Обмен мнениями — нужный, полезный — состоялся. Был лес рук и большое количество вопросов и ответов. С интересом восприняли предложение поучаствовать в деятельности Молодежного парламента и его проектах», — такое мнение высказал студент-магистрант ФПМИ Дмитрий Баранов. Он рассказал, что вместе с другими студентами готов аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий.
— Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями. В конце мероприятия около половины присутствовавших на встрече студентов воспользовались возможностью пообщаться с Председателем Совета Республики по личным вопросам, — добавили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Опубликовано:
1447
Кочанова о студентах: красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются