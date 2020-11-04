Кочанова о студентах: красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность

Наталья Кочанова. Архивное фото

БЕЛТА

Во время встречи. Фото Совета Республики

Диалог Натальи Кочановой со студентами организовали по обоюдной инициативе. Учащиеся БГУ ранее говорили о своем желании встретиться с представителями высших органов государственной власти. Председатель Совета Республики, в свою очередь, регулярно общается c молодежью страны в ходе различных мероприятий.Сообщается, что беседа Натальи Кочановой со студентами длилась больше трех с половиной часов. В рамках диалога затронули ряд вопросов, в частности о предвыборной гонке на выборах Президента-2020 и о перспективах развития Беларуси.Председатель Совета Республики отметила, что беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.— сказала Наталья Кочанова и предложила студентам продолжать встречи и дискуссии.— отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.Студенты поблагодарили Наталью Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора.— такое мнение высказал студент-магистрант ФПМИ Дмитрий Баранов. Он рассказал, что вместе с другими студентами готов аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий.— добавили в пресс-службе верхней палаты парламента.