Кочанова о ситуации на границе: мы не можем спокойно наблюдать за этим безобразием

Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рассказала по итогам заседания президиума Совета Республики, во время которого обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе. Спикер выразила уверенность, что сложившееся положение волнует каждого в нашей стране.





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– Мы, белорусы, те люди, которые знают и помнят историю своей страны, – поделилась мнением Наталья Кочанова. – На нашей территории прошло столько войн, в которых страдали люди, гибли от голода дети. Мы понимаем, насколько это страшно. Поэтому отношение к мигрантам со стороны польских властей, молчание Евросоюза, которые никак не реагируют на то, что происходит, – это бесчеловечно. Мы не можем спокойно наблюдать за этим безобразием. Тем более что оно происходит возле границ нашей миролюбивой страны. Мы никогда не допускали попрания прав человека. Всегда стояли за то, чтобы люди жили в мире и согласии.

По словам спикера, уже сегодня сенаторы и члены Совета Республики выехали на границу, чтобы воочию оценить сложившуюся ситуацию. Кроме того, она возмутилась тем фактом, что в происходящем пытаются обвинить Беларусь.

– У нас давно принят закон, позволяющий приезжать к нам без визы людям из 80 стран. Мы не приглашали этих людей к себе в страну, – подчеркнула Наталья Кочанова. – Они убегают от войны, едут в Евросоюз, ищут работу, хотят жить в мире в европейских странах. Почему происходит это? При чем здесь наша республика, белорусские власти, наш народ? Мы возмущены таким поведением, это надо прекращать! Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Мы должны поставить заслон лживым, необоснованным обвинениям, которые звучат сегодня в адрес Беларуси.





Спикер также напомнила о состоявшемся заседании президиума Совета Республики и представителей первичной организации ОО «БСЖ» секретариата Совета Республики.

– Мы приняли обращение, в котором высказываем свою позицию по происходящему на границах нашей страны. Оно будет направлено во все международные организации с целью довести правду о происходящем на границе, – резюмировала Наталья Кочанова.