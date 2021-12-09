Кочанова о беженцах: мы продолжим делать все, чтобы облегчить их положение

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– отметила Наталья Кочанова. –Председатель Совета Республики резюмировала:Спикер верхней палаты Парламента также отметила, что беженцам было предложено переехать в более комфортные условия, например, в санатории:Наталья Кочанова при этом подчеркнула: если кто-то хочет жить и работать в Беларуси, вопрос решаемый, но все они стремятся на Запад: