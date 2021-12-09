Кочанова о беженцах: мы продолжим делать все, чтобы облегчить их положение

– Я не могу спокойно смотреть в глаза детей. Они волей судьбы оказались в таких условиях, и, конечно, их очень жалко. Наш, членов Совета Республики, приезд сюда прежде всего связан с тем, что Президент нашей страны поручил нам контролировать как питание, так и медицинское обслуживание тех людей – беженцев, которые находятся сегодня здесь, в этом центре, – отметила Наталья Кочанова. – Это беда! Я никак не могу понять руководителей тех стран, которые допускают это безобразие. Что сегодня стоит сделать гуманитарный коридор и пропустить этих людей? Их осталось совсем немного. Сегодня наша страна делает все, чтобы эти люди, если хотят вернуться домой, уехали домой. Мы обеспечиваем им питание, создаем все условия, чтобы люди жили хотя бы в нормальных условиях. Но это должны видеть и руководители стран, которые пригласили их к себе. Посмотрите в глаза этих детей, этих женщин! Разве это нормально в XXI веке так издеваться над людьми?! Пустите их туда, куда они хотят!
Председатель Совета Республики резюмировала:
– С нашей стороны мы будем делать все, чтобы этим людям облегчить условия их нахождения здесь. Мы понимаем, что погодные условия для них вообще неприемлемы. Вместе с тем мы как члены Совета Республики неоднократно обращались к мировому сообществу, к евродепутатам, нашим коллегам, так сказать, но нас они не слышат! Пусть сюда приедет хотя бы один и посмотрит, что происходит здесь! В глазах беженцев – страдание и боль!
Спикер верхней палаты Парламента также отметила, что беженцам было предложено переехать в более комфортные условия, например, в санатории:
– У нас были готовы санаторные учреждения, куда мы были готовы забрать этих людей. В первую очередь детей и женщин. Но они от этого отказывались сами, потому что эти санатории расположены подальше от границы. А ведь эти люди живут в надежде, что их в ближайшее время пропустят туда, куда они хотят, – в европейские страны.
Наталья Кочанова при этом подчеркнула: если кто-то хочет жить и работать в Беларуси, вопрос решаемый, но все они стремятся на Запад:
– У кого-то есть там родственники, кто-то хочет поехать на лечение. Поэтому в большей степени стремятся туда, куда они едут. И руководство этих стран должно сделать все, чтобы пропустить этих людей… В любом случае Президент нашей страны всегда по-доброму относится к людям. Посмотрите, сколько в свое время мы приняли беженцев из Украины. 160 тысяч!
Кочанова посетила пункт размещения беженцев в ТЛЦ
Наталья Кочанова посетила погранзаставу «Подлипки» Гродненской пограничной группы