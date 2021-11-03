Кочанова: ныне выстраивается виртуальная история развития человечества

По сути, ныне выстраивается новая виртуальная история развития человечества, в которой не остается места исторической правде. Об этом в большом интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Сегодня фальсификация истории и подмена реальных событий в интересах отдельных зарубежных государств или групп влияния превратились в информационное оружие для ведения гибридных войн, напомнила спикер верхней палаты белорусского Парламента:

- По сути, ныне выстраивается новая виртуальная история развития человечества, в которой не остается места исторической правде. Причем наиболее опасным является стремление захватить сознание населения, изменить исторический код ряда государств, в числе которых, к сожалению, оказалась и наша страна. Поэтому сегодня очень важно проявлять инициативу в деле защиты исторического наследия - не замалчивать факты белорусской истории, оберегать ее от манипулирования, а историческую правду - от искажения. Только так мы сможем противостоять попыткам расколоть нашу нацию и сохранить суверенитет нашего государства.

Полный текст интервью Натальи Кочановой будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 4 ноября.