Совет Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств принял решение о награждении председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества" за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в странах Содружества.
Медалью МПА СНГ награждаются парламентарии, государственные и общественные деятели, граждане и организации других государств, должностные лица и сотрудники органов СНГ, международные служащие других международных организаций за особый вклад в развитие национального законодательства и парламентаризма.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"
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