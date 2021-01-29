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  2. Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор

Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор

Интерес к предстоящему VI Всебелорусскому народному собранию очень большой, и предложений по разным направлениям развития страны – как устных, так и письменных – поступало очень много. Об этом сказала сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от столицы, передает корреспондент БЕЛТА.


Наталья Кочанова выразила уверенность в том, что участие в собрании почетно для каждого делегата. Это важное общественно-политическое мероприятие в жизни страны, на котором будет рассмотрена программа социально-экономического развития на новую пятилетку.

"Традиционно на собрании рассматривается перспектива развития страны на ближайшее пятилетие. Прежде всего это экономика. Сегодня звучат и вопросы, которые касаются общественно-политической ситуации в стране. Вы слышите, что много сегодня говорят об изменениях в Конституцию, внесении поправок. Если в обществе есть запрос, то, конечно, будем рассматривать", – сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что все предложения, которые поступали на диалоговые площадки, в общественные приемные и письменно в Совет Республики, тщательно рассматриваются, обобщаются и будут учтены в итоговом документе. "По всем сферам: это и строительство, и работа промышленных предприятий, и социальная сфера – все, что волнует граждан", – добавила Наталья Кочанова. И обратила внимание на активность людей, их неравнодушие к вопросам развития страны. "В Совет Республики поступало очень много предложений от граждан. Кстати, было немало желающих поучаствовать, задавались вопросы, как попасть на Всебелорусское народное собрание. Думаю, нас ожидает интересный деловой разговор", – заключила она.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11–12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены Основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов.

Фото: БЕЛТА
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