Кочанова: миссия ВОЗ отметила открытость и гласность Беларуси

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые посещали нашу страну с 8 по 11 апреля по приглашению Президента, высоко оценили открытость и гласность белорусской стороны.

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— В действительности немногие страны могут похвастаться тем, что пригласили к себе экспертов ВОЗ, чтобы выяснить насколько эффективно работает система здравоохранения. И, знаете, когда мы встретились с ними в Совете Республики, прежде всего они поблагодарили Президента нашей страны за его глубокий анализ ситуации в Беларуси, за все, что делается по решению проблем пандемии, и, конечно, они были удивлены открытости. Они получили доступ к тем данным, которые хотели увидеть. Они посетили те медучреждения, которые хотели посетить. И это они отметили сразу, — сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, эксперты ВОЗ также высоко оценили открытость и гласность белорусской стороны.

— Конечно, они высказали благодарность и признательность работникам нашей системы здравоохранения, потому что работа была выстроена четко, слаженно, и на этом этапе она была абсолютно правильно выверена. Они обобщили все, что сделано в Беларуси, и посчитали, что этот опыт можно применять и в других странах, потому что до этого они посещали Китай, Испании, то есть те страны, где эпидемия разворачивалась достаточно серьезным образом, — подчеркнула председатель Совета Республики.

Она также обратила внимание на готовность белорусского общества к противостоянию пандемии, что сейчас хорошо заметно.

— Например, когда руководитель или наниматель решают сами нужен ли им конкретный сотрудник на работе прямо сейчас, или он может работать удаленно. [Миссией ВОЗ] были абсолютно одобрены те меры, которые применяли в Беларуси на тот момент. У нас было все просчитано и ничего не делалось спонтанно. Кому-то, может, и казалось, что мы ничего не делаем и плывем по течению, но это не так. Об этом сказали и эксперты ВОЗ, которые спросили: почему в Беларуси так много делается и так мало про это говорится? — уточнила Наталья Кочанова.

В заключении она добавила, что специалисты ВОЗ в прямо смысле слова заходили в больничные палаты в Минске и Витебске, чтобы оценить работу врачей.

— И они увидели специалистов высокого уровня, высокого класса, потому что мы ведь сохранили систему здравоохранения, — резюмировала председатель Совета Республики.