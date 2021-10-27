Кочанова: меньше стало обращений, касающихся работы ЖКХ

Вопросы жилищного законодательства, социального обеспечения и образовательной сферы звучат сегодня в кабинете руководителя верхней палаты белорусского Парламента. Прямую телефонную линию проводит председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.





Так, минчанин Валентин Дмитриевич просит обратить внимание на неисполнение решения суда о выплате ему денежной компенсации за снесенное жилье. Проживающий в поселке Копище Сергей Викторович жалуется на выселение его после развода из квартиры, формально оформленной на бывшего тестя, но фактически оплачиваемой им самим.

Жительница Орши Валентина Ивановна считает, что ее непростое военное детство должно быть включено в трудовой стаж и учитываться при определении размера пенсии. Минчанка Ольга Зиновьевна просит оказать содействие в восстановлении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. А гомельчанка Надежда Свиридовна – в лечении и смене группы инвалидности.





Звучали также предложения по четкому прописыванию обязательной школьной формы в Кодекс об образовании и еще большем ужесточении антинаркотического законодательства, об интернатском обслуживании немощных и о факультативных занятиях священнослужителей в белорусских школах. Поднимались вопросы широкой популяризации государственного гимна страны и вопросы ценообразования.

По мнению Натальи Кочановой, прямая телефонная линия – хорошая форма общения с людьми:

– Потому что в ходе приема по личным вопросам принять и выслушать такое количество людей (за первый же час работы линии дозвонились и изложили суть своих обращений более десятка человек. – Прим. авт.) просто невозможно. Но телефонные обращения мы рассматриваем точно так, как и любые другие: письменные, личные и иные.





При этом спикер верхней палаты Парламента обратила внимание на характерную особенность нынешней линии, косвенно свидетельствующую о своевременной подготовке ЖКХ к наступившему похолоданию:

– Сегодня в ходе прямой телефонной линии поступает много разных вопросов. При этом радует, что меньше стало обращений, касающихся работы жилищно-коммунального хозяйства как такового: ремонта жилого фонда, благоустройства. В большей степени людей волнуют сегодня имущественные вопросы, проблемы образовательной системы. Кроме того, радует, что люди обращаются с вопросами, волнующими каждого гражданина: о мире, спокойствии в стране, о наших государственных символах.





Прямая телефонная линия председателя Совета Республики продлится сегодня до 13:00.