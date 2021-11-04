Кочанова: Конституция должна позволять нашей стране придерживаться той основной линии, которая была всегда

Говоря о новациях, Наталья Кочанова прежде всего отметила появление в нашей стране нового органа – Всебелорусского народного собрания.Появление подобного органа спикер верней палаты Парламента назвала правильным решением:Отдельно председатель Совета Республики рассказала о полномочиях, которыми предложено наделить Всебелорусское народное собрание:Основной Закон нашей страны должен быть четко выверенным, а кроме того, позволять нашей стране придерживаться той основной линии, которая была всегда, отметила Наталья Кочанова.– заключила председатель Совета Республики.