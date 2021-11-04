Кочанова: Конституция должна позволять нашей стране придерживаться той основной линии, которая была всегда

Об этом по итогам встречи Главы государства с рабочей группой по доработке проекта Конституции рассказала журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Прежде всего она отметила:
– Мы обсуждали практически подготовленный проект Основного Закона нашей страны, те нюансы, которые появились в ходе обсуждения нашей рабочей группой. Ведь, сколько бы мы ни работали над этим законопроектом, всякий раз возникают какие-то вопросы, потому что мы понимаем свою ответственность. По этому закону будем жить не только мы, но и те поколения, которые придут за нами. Поэтому состоится еще одно заседание рабочей группы, затем вновь соберется Конституционная комиссия, после этого проект будет представлен на обсуждение нашим народом.
Говоря о новациях, Наталья Кочанова прежде всего отметила появление в нашей стране нового органа – Всебелорусского народного собрания.
– Это будет высший представительный орган нашей страны. Соответственно, полномочия этого органа должны быть определены четко. В частности, кто может быть его делегатом. Об этом мы на встрече говорили много. Потому что новый орган должен быть интегрирован в четко выстроенную действующую структуру государственной власти.
Появление подобного органа спикер верней палаты Парламента назвала правильным решением:
– Так как вся власть у нас принадлежит народу. И именно народ должен определять все ключевые моменты в истории развития нашей страны, стратегию ее развития.
Отдельно председатель Совета Республики рассказала о полномочиях, которыми предложено наделить Всебелорусское народное собрание:
– Речь, в частности, о возможности отмены решений государственных органов, об определенных кадровых решениях. Например, о возможности давать согласие на назначение судей и, допустим, Председателя Конституционного Суда.
Основной Закон нашей страны должен быть четко выверенным, а кроме того, позволять нашей стране придерживаться той основной линии, которая была всегда, отметила Наталья Кочанова.
– Самое главное – это люди, их благосостояние и спокойствие. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу страну, – заключила председатель Совета Республики.