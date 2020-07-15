Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кочанова: хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать вопросы

Кочанова: хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать вопросы

Все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие в их разрешении. Уверенность в этом высказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова после проведения первого приема в открывшейся сегодня в штаб-квартире Республиканского общественного объединения «Белая Русь» в Минске центральной общественной приемной.

По итогам приема председатель Совета Республики заключила:

– Работа проходила очень эффективно и плодотворно. Людей пришло достаточно много  с вопросами, предложениями, пожеланиями, которые заслуживают внимания. Обращались не только граждане с личными вопросами, но и представители общественных организаций.

Наталья Кочанова подчеркнула, что в Беларуси принят закон об обращениях граждан:

 Все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие в их разрешении. Хотелось бы, чтобы людей и на местах слышали и помогали им решать вопросы, которые у них возникают.

Кстати, прием граждан у Натальи Кочановой длился не три заявленных часа, а гораздо больше. Тем не менее желающих оказалось больше, чем удалось принять. Спикер Совета Республики пообещала провести дополнительный прием для тех, с кем не успела встретиться сегодня.

Напомним, с сегодняшнего дня полторы сотни филиалов общественной приемной РОО «Белая Русь» начали работу по всей стране  во всех областных и районных центрах Беларуси, а также в районах города Минска. Что же касается республиканской общественной приемной, в ней сегодня во второй половине дня прием граждан продолжает заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Централизованное тестирование по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов
Беларусь присоединится к протоколу об обмене налоговой информацией между странами СНГ
Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 июля прямые телефонные линии
Председатель Брестского горисполкома завел канал в "Телеграм"
Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля
Праздничный Витебск: угадай достопримечательность только по форме. Тест
Машинисты экскаватора близнецы Бизунковы - новые герои проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Реальные денежные доходы белорусов за пять месяцев года увеличились на 5,4%
"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей
Смотрите, как сейчас выглядит дворец Пусловских в Коссово
В Островце торжественно открыли ресурсный центр безопасности для дошкольников
Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне согласовали контракты на сумму более 400 тысяч долларов
Кочанова: хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать вопросы
Тенерифе оказался полностью обесточен
Завершено расследование уголовного дела о смерти электромонтажника в Смолевичах
Награждение победителей конкурса «Женщина года – 2019» пройдет 25 июля
БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Петришенко: средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов
В отношении 115 участников несанкционированных мероприяий составлены протоколы, возбуждено одно уголовное дело
Кочанова провела прием граждан в общественной приемной «Белой Руси»
Президент: «Мы ничем не удержим людей, если не будем платить им нормальную зарплату»
Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента
Сенатор Сергей Сивец провел прямую телефонную линию
Поисковикам удалось найти внучку погибшего узника шталага 352 Николая Новикова
В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОН
Президент одобрил идею строительства кольцевой автодороги вокруг Витебска
Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: не позволим подорвать стабильность в стране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский оказал спонсорскую помощь ясли-саду в агрогородке Гожа Гродненского района
Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году
Президент открыл путепровод "Полоцкий" в Витебске
Нацагентство по туризму приглашает путешественников по Беларуси поучаствовать в конкурсе
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19
В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка, одного из водителей доставали спасатели
Лукашенко: о приватизации «Нафтана» не может быть и речи
Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина – основа любого развития
5 причин полюбить кабачки
Информация о минировании площади Славы в Могилеве не подтвердилась
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
С 1 сентября отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом
Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным
Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Авторы
СКАНИРУЙТЕ