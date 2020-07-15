Кочанова: хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать вопросы

Все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие в их разрешении. Уверенность в этом высказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова после проведения первого приема в открывшейся сегодня в штаб-квартире Республиканского общественного объединения «Белая Русь» в Минске центральной общественной приемной.

По итогам приема председатель Совета Республики заключила:

– Работа проходила очень эффективно и плодотворно. Людей пришло достаточно много – с вопросами, предложениями, пожеланиями, которые заслуживают внимания. Обращались не только граждане с личными вопросами, но и представители общественных организаций.

Наталья Кочанова подчеркнула, что в Беларуси принят закон об обращениях граждан:

– Все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие в их разрешении. Хотелось бы, чтобы людей и на местах слышали и помогали им решать вопросы, которые у них возникают.

Кстати, прием граждан у Натальи Кочановой длился не три заявленных часа, а гораздо больше. Тем не менее желающих оказалось больше, чем удалось принять. Спикер Совета Республики пообещала провести дополнительный прием для тех, с кем не успела встретиться сегодня.

Напомним, с сегодняшнего дня полторы сотни филиалов общественной приемной РОО «Белая Русь» начали работу по всей стране – во всех областных и районных центрах Беларуси, а также в районах города Минска. Что же касается республиканской общественной приемной, в ней сегодня во второй половине дня прием граждан продолжает заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.

Фото: БЕЛТА

