Кочанова: хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в какой живу сейчас я

Сегодня за избирательном участке №4 свой голос отдала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. По словам спикера, досрочно она голосует, потому что завтра будет работать.



- Сегодня есть свободное время, и это наше право - проголосовать досрочно или в основной день выборов. Завтра будет много работы, потому что Президент поручил подключиться нам как сенаторам к работе Центральной избирательной комиссии: в плане организационных вопросов, где мы имеем компетенцию и можем оказать содействие как члены Совета Республики. Ведь это важное политическое мероприятие, которое касается всех живущих в нашей стране, - отметила Наталья Кочанова.



Она также подчеркнула, что сделала свой выбор за стабильность, за ту политику, которая проводится в стране и направлена прежде всего на граждан и их благополучие:



- Я всегда говорила, и курс мой неизменный: хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в какой живу сейчас я. Наша страна замечательная, великолепная, мы ее очень любим.