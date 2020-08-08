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Кочанова: хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в какой живу сейчас я

Сегодня за избирательном участке №4 свой голос отдала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. По словам спикера, досрочно она голосует, потому что завтра будет работать.

- Сегодня есть свободное время, и это наше право - проголосовать досрочно или в основной день выборов. Завтра будет много работы, потому что Президент поручил подключиться нам как сенаторам к работе Центральной избирательной комиссии: в плане организационных вопросов, где мы имеем компетенцию и можем оказать содействие как члены Совета Республики. Ведь это важное политическое мероприятие, которое касается всех живущих в нашей стране, - отметила Наталья Кочанова.

Она также подчеркнула, что сделала свой выбор за стабильность, за ту политику, которая проводится в стране и направлена прежде всего на граждан и их благополучие:

- Я всегда говорила, и курс мой неизменный: хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в какой живу сейчас я. Наша страна замечательная, великолепная, мы ее очень любим.
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