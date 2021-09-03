Кочанова: к работе товариществ собственников очень много жалоб и претензий – нужно принимать закон

Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила во время выездного рассмотрения коллективного обращения жителей столичного дома по адресу Неманская, 80:





– Мы изучаем необходимость нормативного правового акта, который касается функционирования товарищества собственников в нашей стране. Их у нас стало достаточно много. Люди вправе выбирать, кто будет обслуживать их жилой дом: либо частная компания, либо они сами, собственными средствами, либо это будет государственная организация жилищно-коммунального хозяйства. К работе товариществ собственников очень много жалоб и претензий. Поэтому мы сегодня рассматриваем вопрос, на каком этапе могут и должны подключаться местные органы власти для того, чтобы своевременно решать вопросы качественного функционирования таких товариществ. Складывается ситуация, когда часть жителей говорит о том, что их устраивает работа председателя, а другая – что есть нарушения. Поэтому я в очередной раз убедилась, что в принятии такого законодательного акта назрела необходимость.



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