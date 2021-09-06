Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность

Избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность: не допущено снижение уровня заработной платы, выполнены все социальные обязательства государства, населению в полном объеме обеспечены пенсионные выплаты. Об этом в обращении к участникам 13-го Cаммита женщин – спикеров парламентов, проходящего сегодня в Вене под эгидой Межпарламентского союза, ООН и парламента Австрии, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Спикер Совета Республики отметила, что тема форума – «Центральная роль женщин в борьбе с пандемией и восстановлении после нее с позиции гендерного равенства» – актуальна для всех стран. Ведь эпидемия коронавирусной инфекции охватила почти всю планету и угрожает жизни и здоровью людей самых разных государств:
– В борьбе с пандемией каждая страна принимает меры с учетом своей национальной специфики, социальной системы и возможностей экономики. В Беларуси за период пандемии накоплен ценный опыт: реализуется широкий комплекс санитарных и медицинских мероприятий по противодействию распространению инфекции и лечению людей, наработаны механизмы взаимодействия органов власти. Парламентом и Правительством приняты соответствующие правовые акты.
Работа ведется по всем направлениям: для обеспечения безопасности врачей и населения организовано собственное производство средств индивидуальной защиты; отработана логистика лечения и наблюдения более легких пациентов на дому, тяжелых – в больницах; создана система санаториев для реабилитации пациентов; организовано производство вакцины «Спутник V» на белорусских предприятиях, активно ведется вакцинирование населения.
По словам Натальи Кочановой, пандемия коронавируса заставила всех по-другому взглянуть на ценность жизни и здоровья:
– Самое главное – изменилось отношение людей к медикам: значительно повысилась социальная значимость их труда. Белорусскую медицину можно по праву назвать женской. В организациях здравоохранения Беларуси работает 75% специалистов-женщин, и каждая без исключения на своем уровне четко выполняет свои профессиональные задачи – преданно и с самоотдачей. Наши врачи борются за каждую жизнь!
Система здравоохранения Беларуси смогла выдержать серьезную нагрузку, потому что мы в свое время сохранили все ее звенья: санэпидемслужбу, инфекционные больницы, фельдшерско-акушерские пункты и больницы в самых небольших районных центрах и главное – специалистов.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что в Беларуси ценят настоящих героев борьбы с пандемией. По решению Главы государства за самоотверженный труд медицинские работники были награждены государственными наградами, благодарностями, почетными грамотами. Именно врачу-инфекционисту впервые в истории независимой Беларуси присвоено почетное звание «Народный врач Беларуси». Кроме того, государство выделило дополнительные финансовые ресурсы для повышенной оплаты труда медицинских работников. Наталья Кочанова также отметила:
– В стране не вводились жесткие внутренние карантинные меры в период пандемии, поэтому уровень снижения деловой активности и экономики в целом был одним из самых низких в европейском регионе. Вместе с тем для сохранения отраслей, подверженных негативному влиянию эпидемиологической ситуации, был принят специальный Указ Президента Республики Беларусь «О поддержке экономики». Меры касались предоставления отсрочек по арендным платежам, уменьшения сумм оплаты по налогам, пересчета задолженности за энергоресурсы. В числе таких отраслей – туризм, розничная торговля, общественное питание, транспорт, где большинство работающих составляют женщины. Важнейшей тенденцией в ходе пандемии стало активное использование в системе трудовых отношений новых гибких форм занятости. На протяжении всего периода пандемии в Беларуси не было массовых сокращений рабочих мест.
Как сообщили sb.by в пресс-службе Совета Республики, саммит женщин – спикеров парламентов объединяет женщин, занимающих высшие руководящие должности в парламентах, для формирования парламентской повестки дня на основе возникающих политических, экономических, экологических и социальных изменений, которые требуют единых и учитывающих гендерные аспекты решений.
В ходе сегодняшнего мероприятия состоятся тематические дискуссии по темам: «Женщины в период пандемии: дань уважения обыкновенным героям», «Женщины в период восстановления после пандемии: сохраняя достижения, продолжая прогресс». Результаты обсуждения будут учтены в работе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, что даст возможность уделить приоритетное внимание вопросам гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в повестках дня всех парламентов.
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