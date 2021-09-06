Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность

Избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность: не допущено снижение уровня заработной платы, выполнены все социальные обязательства государства, населению в полном объеме обеспечены пенсионные выплаты. Об этом в обращении к участникам 13-го Cаммита женщин – спикеров парламентов, проходящего сегодня в Вене под эгидой Межпарламентского союза, ООН и парламента Австрии, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.



Спикер Совета Республики отметила, что тема форума – «Центральная роль женщин в борьбе с пандемией и восстановлении после нее с позиции гендерного равенства» – актуальна для всех стран. Ведь эпидемия коронавирусной инфекции охватила почти всю планету и угрожает жизни и здоровью людей самых разных государств:Работа ведется по всем направлениям: для обеспечения безопасности врачей и населения организовано собственное производство средств индивидуальной защиты; отработана логистика лечения и наблюдения более легких пациентов на дому, тяжелых – в больницах; создана система санаториев для реабилитации пациентов; организовано производство вакцины «Спутник V» на белорусских предприятиях, активно ведется вакцинирование населения.По словам Натальи Кочановой, пандемия коронавируса заставила всех по-другому взглянуть на ценность жизни и здоровья:Система здравоохранения Беларуси смогла выдержать серьезную нагрузку, потому что мы в свое время сохранили все ее звенья: санэпидемслужбу, инфекционные больницы, фельдшерско-акушерские пункты и больницы в самых небольших районных центрах и главное – специалистов.Председатель Совета Республики подчеркнула, что в Беларуси ценят настоящих героев борьбы с пандемией. По решению Главы государства за самоотверженный труд медицинские работники были награждены государственными наградами, благодарностями, почетными грамотами. Именно врачу-инфекционисту впервые в истории независимой Беларуси присвоено почетное звание «Народный врач Беларуси». Кроме того, государство выделило дополнительные финансовые ресурсы для повышенной оплаты труда медицинских работников. Наталья Кочанова также отметила:Как сообщили sb.by в пресс-службе Совета Республики, саммит женщин – спикеров парламентов объединяет женщин, занимающих высшие руководящие должности в парламентах, для формирования парламентской повестки дня на основе возникающих политических, экономических, экологических и социальных изменений, которые требуют единых и учитывающих гендерные аспекты решений.В ходе сегодняшнего мероприятия состоятся тематические дискуссии по темам: «Женщины в период пандемии: дань уважения обыкновенным героям», «Женщины в период восстановления после пандемии: сохраняя достижения, продолжая прогресс». Результаты обсуждения будут учтены в работе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, что даст возможность уделить приоритетное внимание вопросам гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в повестках дня всех парламентов.Фото: архив БЕЛТА