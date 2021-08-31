Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела рабочую встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что сегодняшняя встреча продиктована временем.
– На недавнем выездном заседании президиума Совета Республики, которое прошло в духовно-просветительском центре полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, мы обсуждали подходы и план дальнейших совместных действий в работе системы, позволяющей положительно влиять на негативные процессы, связанные с пьянством и алкоголизмом. Пришло время подвести итоги нашего взаимодействия, –сказала Наталья Кочанова.
Спикер верхней палаты Парламента и митрополит обсудили также вопросы духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, сотрудничества государства и церкви и другие.
Фото из архива БЕЛТА