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Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела рабочую встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.


Председатель Совета Республики подчеркнула, что сегодняшняя встреча продиктована временем. 

– На недавнем выездном заседании президиума Совета Республики, которое прошло в духовно-просветительском центре полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, мы обсуждали подходы и план дальнейших совместных действий в работе системы, позволяющей положительно влиять на негативные процессы, связанные с пьянством и алкоголизмом. Пришло время подвести итоги нашего взаимодействия,  –сказала Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты Парламента и митрополит обсудили также вопросы духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, сотрудничества государства и церкви и другие. 

Фото из архива БЕЛТА
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