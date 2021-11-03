Кочанова: год народного единства с завершением 2021-го не закончится

Год народного единства с завершением 2021-го не закончится. Уверенность в этом в большом интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» выразила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Руководитель верхней палаты белорусского Парламента считает:

– Нет ни малейших сомнений в том, что для сохранения своего суверенитета мы должны быть едины. И речь не о монолитном единомыслии. Мы должны быть едины в своем стремлении сохранить нашу страну, наши традиции и менталитет – и жить в соответствии с ними. Именно это определяет нас как народ, как нацию.

Полный текст интервью Натальи Кочановой будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 4 ноября.