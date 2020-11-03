Кочанова: формализм в работе с обращениями граждан нужно изживать

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БЕЛТА

Наталья Кочанова отметила, что обращения граждан – это не только очень важная обратная связь и форма диалога с народом, но еще и индикатор работы власти. Именно поэтому решение вопросов по каждому обращению необходимо доводить до логического завершения. В связи с этим в практику работы Совета Республики с обращениями, в частности социально уязвимых слоев населения (пожилых людей, людей с инвалидностью, многодетных семей и других), будет внедрен выявительный принцип. В целях обеспечения максимально эффективного разрешения проблемных вопросов к участию в личных приемах граждан членов Совета Республики будут привлекаться должностные лица соответствующих исполкомов и иные заинтересованные.Всего за девять месяцев текущего года членами Совета Республики рассмотрено 3417 обращений. 2446 из них (68,6%) было рассмотрено членами Президиума. Удельный вес повторных обращений составил 14%, коллективных – 4,4%.Чаще всего обращения поступали к членам Совета Республики, избранным от Минской (416 в ходе 101 личного приема) и Гродненской (415 в ходе 104 личных приемов) областей, реже – к членам Совета Республики, избранным от Гомельской (158 в ходе 85 личных приемов) и Могилевской (178 в ходе 80 личных приемов) областей. Сенаторами было проведено 674 личных приема, на которых принято 1965 граждан. Состоялось также 276 прямых телефонных линий.В большинстве случаев обращения носили индивидуальный характер. Значительная их часть касалась вопросов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы, затрагивающие широкий круг лиц, поднимались более чем в 250 обращениях.Делая акцент на необходимости усиления работы с обращениями граждан на местах – в регионах, от которых были избраны сенаторы, Наталья Кочанова обратила внимание на общественные приемные. Спикер подчеркнула, что они должны активизировать свою работу – и в ней должны быть задействованы все должностные лица. Контроль за этой работой начнется с регионов, резюмировала председатель Совета Республики.