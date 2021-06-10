Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова – о призывах и введении санкций в отношении Беларуси:
– Депутаты подписали обращение к мировому сообществу, чтобы прекратить необоснованное давление на нашу страну и санкционную политику в отношении ряда наших предприятий. Мы обеспокоены, что граждане Беларуси, которые уехали и не знают, что здесь происходит, формируют повестку о Беларуси. Так быть не должно! – резюмировала Наталья Кочанова.
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Кочанова: депутаты подписали обращение к мировому сообществу, чтобы прекратить необоснованное давление на Беларусь
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