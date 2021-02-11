Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, выступая на Всебелорусском народном собрании, сообщила, что в адрес собрания было получено более 40 приветственных посланий из 14 стран мира.
Фото: БЕЛТА
Председатель Совета Республики рассказала, что уже более месяца работает сайт VI Всебелорусского народного собрания, на который граждане, предприятия, организации, учреждения направляют свои предложения и вопросы:
– Сайт продолжает функционировать и во время проведения собрания. Всего в адрес собрания поступило более 1300 обращений, которые детально изучаются, обрабатываются и отправляются в соответствующие инстанции для рассмотрения в установленном порядке.
Опубликовано:
1008
Кочанова: более 40 приветственных посланий из 14 стран мира направлено в адрес Всебелорусского народного собрания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: