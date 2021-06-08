Кочанова: Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с великим Китаем

Благодаря дружбе наших лидеров и регулярному обмену визитами отношения между Беларусью и Китаем достигли уровня стратегических. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. В обращении к китайскому коллеге Наталья Кочанова отметила:
– Ничто не заменит личных встреч. Уверены, что как только представится возможность, они снова встретятся как добрые друзья и главные идеологи развития отношений наших стран.
Спикер верхней палаты Парламента подчеркнула: Беларусь многому учится у Китая, авторитет и влияние которого на международной арене стремительно растут.
– Всепогодный характер белорусско-китайского сотрудничества позволяет нам двигаться к созданию предложенного Председателем КНР Си Цзиньпином "сообщества общих интересов и сообщества единой судьбы". Мы совместно реагируем на все риски и вызовы, сообща защищаем суверенитет, безопасность и интересы развития. Важность отношений с Китаем подтверждается и тем вниманием, которое уделил Глава белорусского государства вопросам сотрудничества с Китаем в ходе большого разговора в Овальном зале Парламента в прошлом месяце.
Отдельное внимание председатель Совета Республики уделила активному межпарламентскому диалогу, который ведут между собой Беларусь и Китай:
– Конструктивные белорусско-китайские межпарламентские контакты, развивающиеся в духе взаимного уважения и дружбы, являются надежной основой долгосрочного партнерства законодательных органов двух государств. Совет Республики – палата территориального представительства, поэтому мы видим будущее в развитии прямых контактов между регионами Беларуси и Китая, расширении непосредственного взаимодействия между областями, провинциями и городами двух стран. Уверена, что наша встреча будет способствовать активизации межпарламентского взаимодействия наших стран на благо белорусского и китайского народов.
Отметила Наталья Кочанова и динамично развивающиеся связи двух стран в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры. Перспективным, по ее мнению, видится и сотрудничество в научно-технической сфере:
– Совместно с регионами Китая мы заинтересованы в создании научно-технических парков и центров, развитии практического сотрудничества в области инновационной экономики.
Беларусь, добавила Наталья Кочанова, это страна, которая в числе первых откликнулась на инициативу "Один пояс, один путь" и активно участвует в ней. Развитие этой концепции, напомнила она, сопровождается различными научными и гуманитарными проектами.
– Наши страны активно взаимодействуют в сфере здравоохранения, – обозначила председатель Совета Республики еще один вектор сотрудничества. – Есть такая пословица – "друзья познаются в беде". Испытания коронавирусной пандемией подтвердили искренний характер нашей дружбы. Беларусь в числе первых отреагировала на начало эпидемии и оказала посильную гуманитарную помощь дружественному Китаю. Мы искренне признательны нашим китайским друзьям – когда беда пришла в Беларусь, Китай безвозмездно поставил нам медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и вакцину.
Говоря о дальнейшем противодействии коронавирусной инфекции, спикер верхней палаты Парламента обозначила, что Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества в области разработки и производства вакцин.
Затронула в своем выступлении Наталья Кочанова и вопрос сотрудничества Белорусского союза женщин и Всекитайской федерации женщин. Не менее важной для парламентариев назвала работу с молодежью. Резюмировала:
– Беларусь открыта для широкого взаимодействия по всем направлениям. Любые предложения, направленные на укрепление двусторонних отношений, не останутся без нашего внимания. Для нашей страны Китай является близким другом и партнером. Мы придерживаемся схожих взглядов по ключевым международным проблемам. С общих позиций выступаем за формирование справедливого миропорядка. Между нашими странами сложился высокий уровень политического доверия, наработан позитивный опыт взаимодействия на всех уровнях. Уверена, что наши отношения дружбы и сотрудничества будут и в дальнейшем развиваться на благо народов двух государств.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
714
Кочанова: Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с великим Китаем
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter