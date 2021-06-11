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Кобрин принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"

В эти дни к военно-историческому музею им. А.В. Суворова, городскому Дворцу культуры и другим знаковым объектам Кобрина приковано повышенное внимание любителей отечественной истории, культуры, здорового образа жизни. Совместный проект "Вытокі" Национального олимпийского комитета, Федерации профсоюзов, галереи "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит" после Лиды и Орши собирает толпы людей в  одном из самых динамично развивающихся райцентров Брестской области. Кобринчане от культурно-спортивного фестиваля в восторге. 


Городской дворец культуры превратился в настоящий центр искусства,  где на выставках "Кола часу" и детского рисунка "Мой крок да Алімпу" оригинально сочетаются взрослый опыт и юная фантазия. Один из организаторов мероприятия, директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко подчеркнула, что презентация объединила именитых белорусских авторов, чье творчество хорошо известно широкой публике, и ребят из регионов, делающих в изобразительном искусстве первые шаги: 

– Основная выставка представлена работами современных белорусских художников. Здесь также можно увидеть детские рисунки. Мы пытаемся найти талантливых ребят, у которых есть стремление, желание творить, и показать широкой публике их работы. Рисунки детей находятся в одном зале с картинами известных художников. Это символизирует преемственность поколений. Лучшие три композиции будут отобраны, и дети получат заслуженные дипломы на большой праздничной сцене. 



Организаторы выставки предложили юным дарованиям с помощью красок и кисточки порассуждать на тему "Мой путь к Олимпу". Директор Кобринского городского дворца культуры Валентина Кирилюк поделилась, что творили ребята с энтузиазмом. Каждая работа получилась по-своему неповторимой. Девятилетняя Милана Железнова, занимающаяся в Кобринском районном центре детского творчества, изобразила на рисунке свою тренировку, ее ровесница Кристина Грицук, представляющая это же учреждение образования, назвала свою работу "Кто быстрее?". Тепло посетители выставки отзывались о тематических композициях Демьяна Антоновича, Екатерины Дырда, Ярослава Руссина и других ребят. Юные художники подошли к конкурсу оригинально, не обделив вниманием, пожалуй, ни один из видов спорта, начиная от биатлона и заканчивая тяжелой атлетикой. 

Сами ребята с интересом знакомились с картинами Елены Барановской, Александра Кошелева, Марии Исаенак, Антона Вырво, Михаила Крота и других известных белорусских авторов, поражаясь, насколько тонко в каждом мазке отражены красоты весенних, летних, зимних пейзажей, краски неповторимой природы, оттенки домашнего уюта. Учащиеся Кобринского политехнического колледжа Диана Чишкевич и Полина Куль рассказали, что специально пришли на выставку, чтобы ознакомиться с работами опытных и начинающих художников. 



В Кобринском музее имени А.В. Суворова прошел круглый стол на тему "Продвижение историко-культурного наследия". Участники дискуссии ознакомились с богатой экспозицией, убедившись, что в наши дни она посвящена далеко не только военно-исторической тематике. Старший научный сотрудник учреждения Лилия Кирилюк познакомила участников фестиваля с уникальным обрядом "Леликовская сваха", которым славится Кобринский район:


– У костюма свахи в деревне Леликово была особая технология изготовления, которая сохранена и в наши дни. Он имеет статус историко-культурного нематериального наследия Беларуси. 

Жители и гости Кобрина участвуют в работе культурно-образовательных площадок, знакомятся с современным белорусским искусством, наслаждаются аккордами органной музыки, встречаются с известными личностями. На ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" сегодня продемонстрируют технологии продвижения творческих и инновационных проектов, представят культурно-экономическую программу "Капитал места" с национальными и региональными брендами. Завершится фестиваль завтра в городском парке имени А.В. Суворова большим спортивным фестом, зажигательным концертом с участием звезд белорусской эстрады, конкурсом вокалистов и красочным фейерверком. 







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Фото: Павел БОГУШ
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