Кобрин готовится принять фестиваль «Вытокі»

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Фестиваль откроется 10 июня: в военно-историческом музее им. А.В. Суворова пройдет круглый стол, где будет обсуждаться тема продвижения историко-культурного наследия, начнут работу выставки «Кола часу» и детского рисунка, состоится лекция-презентация «Современное белорусское изобразительное искусство», концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата.На следующий день запланировано проведение образовательного семинара по продвижению творческих и инновационных проектов, культурно-экономической программы «Капитал места».В субботу в парке им. А.В. Суворова откроется одна из центральных площадок фестиваля – «Вытокі. Крок да Алімпу», где все желающие смогут принять участие в олимпийском квесте, попробовать свои силы в конкурсах и соревнованиях по разным видам спорта, выиграть ценные призы.Кроме того, в этот день в Кобрине пройдет вокальный конкурс, во время которого профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей, которые получат не только награды, но и возможность дальнейшего творческого развития.Завершится фестиваль, организуемый Национальным олимпийским комитетом, Федерацией профсоюзов Беларуси, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит», гала-концертом с участием популярных белорусских артистов, в числе которых Жанет, арт-группа «Белорусы», Гюнешь, Зина Куприянович и многие другие.Этим летом фестиваль пройдет и в других регионах нашей страны.Татьяна ЛИТВИНОВА