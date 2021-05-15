Ко Дню семьи. Шевченки: служим вместе!

Владимир признается, что всегда знал, что будет служить в милиции несмотря на то, что отец-летчик настаивал на том, чтобы сын пошел по его стопам. Поэтому после службы в армии молодой энергичный парень сразу пришел служить в патрульно-постовую службу милиции. Однажды на опорный пункт милиции, где служит Владимир участковым инспектором милиции пришла стажироваться Наталия. Молодой участковый сразу обратил внимание на красивую, уверенную в себе девушку. Но все никак не мог набраться смелости пригласить ее на свидание. Однако через некоторое время молодые люди начали встречаться. Вскоре, вооружившись букетом цветов и кольцом, Владимир пришел к Наталии на празднование дня рождения, чтобы сделать предложение руки и сердца. Девушка признается, что это стало для нее неожиданностью, но она сразу согласилась стать женой Владимира.Когда родился их сын Артем, семья Шевченко стала еще крепче и счастливее. В магазине игрушек Артем всегда выбирает милицейские машинки, а родители мечтают, чтобы их сын в будущем стал сотрудником органов внутренних дел. Молодые люди активно проводят свободное время, катаясь на велосипедах, коньках и роликах. Также Владимир и Наталья любят и тихие семейные вечера, когда можно почитать сказки сыну и поиграть всем вместе в увлекательные игры. Есть у семьи и общее хобби – игра на аккордеоне. Супруги считают, что служба в органах внутренних дел помогла сплотить их семью, ведь молодые люди понимают все особенности несения службы, советуются и поддерживают друг друга.Фото из личного архива героев