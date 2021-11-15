Князев о ситуации на границе: все направлено на то, чтобы унижать людей и вызвать напряженность и ажиотаж

Такое мнение выразил профессор Академии управления при Президенте Беларуси Станислав Князев в эфире телеканала ОНТ.
– Явно все [западная политика] направлено на то, чтобы унижать людей и чтобы вызвать напряженность и ажиотаж. То есть в полной мере мы сейчас ощущаем систему двойных стандартов, попытки обвинить Беларусь, хотя нашей вины в этом нет. Сегодня западные страны создают у себя очень напряженную ситуацию с беженцами. Это продолжение той гибридной войны, которая получила свое развитие еще в августе прошлого года. От мягкого давления была попытка перейти к силовым действиям вплоть до попытки устранения нашего Президента. Это не получилось, и вот сейчас можно предположить, что США давят на Польшу, потому что она была одним из инициаторов создания напряженности и беспорядков в Беларуси. После неудачной попытки создать "цветную революцию" в нашей стране они сейчас нагнетают напряженность на границе. Это новый этап, – подчеркнул Станислав Князев.