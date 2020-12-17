"Выбрила висок и затылок": княгиня Монако поразила публику новой прической

Супруга князя Монако Альбера II Шарлен вышла в свет с новой стрижкой и озадачила подданных.
Представительница княжеской семьи частично побрилась налысо, и теперь новая прическа придает ее образу нечто панковское.
«Презентация» новой стрижки состоялась на благотворительном мероприятии, где они вместе с сыном Жаком раздавали рождественские подарки детям. 42-летняя герцогиня была одета в черную водолазку и кардиган с принтом. Образ дополнила маска, расшитая пайетками.
Многие поклонники удивились такому бьюти-дебюту и неоднозначно отреагировали в комментариях:
– Смело!
– Круто, просто бомба!
– А такая прическа не нарушает протокол?
– Княгиня, вы очаровательны!
– А в следующий раз что? Налысо? Неуместная прическа для княгини!
Интересно, как на смену имиджа супруги отреагировал князь Монако…
К слову, это не первый эксперимент Шарлен. Ранее она уже носила разные варианты коротких стрижек.
Фото: zimbio.com
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