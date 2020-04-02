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КНР намерена испытывать вакцину от коронавируса и за рубежом

Китайские медики, работающие над созданием вакцины против нового коронавируса, планируют расширить географию тестирования и на зарубежные страны, если начальные результаты испытаний подтвердят безопасность вакцины и ее эффективность, сообщает South China Morning Post.


По словам китайских вирусологов, в КНР очень быстро сдержали распространение вируса и теперь в стране «не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины», пишет ТАСС.

Клинические испытания вакцины начались 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев. Предварительные результаты исследований планируется получить до конца апреля.

На следующих этапах тестирования понадобится привлечение гораздо большего числа участников.

По последним данным, в мире новым коронавирусом заразились более 850 тыс. человек, зарегистрировано свыше 42 тыс. летальных исходов.

Фото: pixabay


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