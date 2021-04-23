Ракета-носитель "Чанчжэн-5B Y2" вместе с основным модулем китайской космической станции "Тяньхэ" на борту сегодня были доставлены на стартовую площадку космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Сейчас объекты и оборудование на космодроме работают в штатном режиме, подготовительные работы идут согласно запланированному графику, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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КНР готовится к запуску основного модуля китайской космической станции
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