Книгу «Символы Беларуси» представили сегодня на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке

Проект издательства «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» совместно с Музеем современной белорусской государственности «Символы Беларуси» – это книга, содержащая на своих страницах самые важные события и факты белорусской истории, без которых было бы невозможно становление современного государства. Государственные символы, ключевые природные и исторические объекты, культурные традиции, спортивные достижения, военная история, биографии известных личностей – все это отображено на страницах издания на трех языках: русском, белорусском и английском. Книга «Символы Беларуси» будет полезна как жителям нашей страны, так и иностранным гостям.
– К книге я имею отношение только как читатель, но она меня впечатлила, – отметила и. о. заведующей филиалом Музея современной белорусской государственности Александрина Сорока. – В нашем музее представлено более 400 предметов – все они символы Беларуси. Отрадно, что многие из них размещены на страницах этого издания. 22 февраля в нашем музее состоится открытие выставки, посвященной еще одному символу, родному языку , – «Беларуская мова: гiсторыя и сучаснасць».
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Фото: Александр КУШНЕР