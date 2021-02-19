Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Книгу «Символы Беларуси» представили сегодня на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке

Книгу «Символы Беларуси» представили сегодня на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке

Проект издательства «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» совместно с Музеем современной белорусской государственности «Символы Беларуси» – это книга, содержащая на своих страницах самые важные события и факты белорусской истории, без которых было бы невозможно становление современного государства. Государственные символы, ключевые природные и исторические объекты, культурные традиции, спортивные достижения, военная история, биографии известных личностей – все это отображено на страницах издания на трех языках: русском, белорусском и английском. Книга «Символы Беларуси» будет полезна как жителям нашей страны, так и иностранным гостям. 


– К книге я имею отношение только как читатель, но она меня впечатлила, – отметила и. о. заведующей филиалом Музея современной белорусской государственности Александрина Сорока. – В нашем музее представлено более 400 предметов – все они символы Беларуси. Отрадно, что многие из них размещены на страницах этого издания. 22 февраля в нашем музее состоится открытие выставки, посвященной еще одному символу, родному языку , – «Беларуская мова: гiсторыя и сучаснасць». 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Книгу «Символы Беларуси» представили сегодня на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке
На Свислочи работники МЧС, спасатели-водолазы и аварийные бригады УП "Миноблгаз" на учениях ликвидировали повреждения газопровода под водой
В квартире у брестчанина милиция обнаружила 16 свертков с наркотическим веществом
BMW отзывает в Германии 430 тысяч автомобилей
В Гомеле сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя
Мясников назвал эффективное средство лечения ангины
Молдаванин пытался нелегально вывезти из Беларуси более трех тонн кедровых орехов
Житель Быховского района приговорен к пожизненному заключению за убийство пожилой супружеской пары и угрозы убийством
В ООН призывают заключить мир с природой
Белгидромет: в выходные морозы станут слабее
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
В России за сутки зафиксировали 13 433 случая COVID-19
Терапевт объяснила, защищает ли вакцина от мутаций коронавируса
Спецоперация ГУБОПиК и СОБРа: «вор в законе» Саша Кушнер пытался применить нож
Министр культуры Маркевич: новая «Павлинка» даже лучше
Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса
КГК: уполномоченными органами ЕАЭС в целом соблюдается порядок распределения ввозных таможенных пошлин
Реагирование на ЧС во время паводка отрабатывают на учениях спасателей в Пуховичском районе
Лукашенко посещает Купаловский театр
Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет
Названа главная опасность лечения кашля травами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Заседание суда по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении пройдет в закрытом режиме
Школа в агрогородке Кадино Могилевского района признана лучшей сельской школой страны за 2020 год
Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила португальцам в преквалификации ЧМ-2023
Фотофакт. Новогодние каникулы в Юго-Восточном Китае
Ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома: «Переболевшие COVID-19 должны быть социально ответственными»
В Минской области из-за аварии без воды оставались 113 частных домов
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
23 февраля в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании покажут тематическое кино и праздничный концерт ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь
В Минске начался судебный процесс по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении
Совмин реструктуризирует задолженности по кредитам "Полесья" и Светлогорского ЦКК
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вопросы «самоопределения»
Смена имени, девочка на шаре, усыпальница дворянского рода и Герой Советского Союза – чем интересна крошечная деревенька на Бобруйщине
Из Китая в Беларусь вылетел самолет с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса
Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
Специалист рассказал, как быстро найти украденный гаджет
Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде
В службу занятости столицы заявлено 16,3 тыс. вакансий: какие работники сегодня нужнее всего
Морской гигант: 15 фактов о китах
Максим Сушко дебютировал в Национальной хоккейной лиге
ГАИ Минска рассказала о расположении датчиков контроля скорости
Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» в Могилеве изменит формат: на нем покажут исключительно белорусские спектакли
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Живут на свете чудаки
Художественная галерея Полоцка отмечает 40-летний юбилей
Делегат Александр Багель: продовольственную безопасность обеспечат аграрии, но достичь полного согласия в обществе — задача общая
БГМУ планирует увеличить количество учащихся из Израиля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ