Книгу о Грековой и Малинине обсуждают в Национальной библиотеке

Круглый стол на тему «Историческая память. Политические деятели ХХ века в литературе», приуроченный к выходу в свет книги Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить», проходит сегодня в Национальной библиотеке Беларуси.
Книга посвящена двум ярким личностям белорусской истории минувшего века. Первый Председатель Верховного Совета БССР Надежда Григорьевна Грекова - единственная женщина в политической истории Советского Союза, избранная на столь высокий пост на Всенародных выборах в 1938 году и исполнявшая эти обязанности в течение 9 лет, являясь по Конституции фактически главой республики. Это был факт беспрецедентный не только для СССР, но и Европы, где влиятельные женщины, современницы Грековой, только боролись за свои права, а в Советском Союзе женщина реально стала главой парламента.
При этом жизнь Надежды Грековой была неразрывно связана с именем еще одной примечательной личности - ее супруга, выдающегося полководца Михаила Сергеевича Малинина, генерала армии, начальника штаба пяти фронтов, принимавшего непосредственное участие в разработке основных операций войны: битвы под Москвой, Орловско-Курской, Висло-Одерской, Берлинской и других. Особо значимой в военной биографии Малинина является разработка уникальной стратегической операции «Багратион», аналогов которой не знала военная история середины 20 века.
Новая книга Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить» увидела свет в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки». Его директор Ольга Ванина отмечает:
- В книге, написанной на широкой документальной основе, в том числе материалах архивов России и Беларуси, освещаются многие политические события середины 20 века - репрессии и воссоединение БССР с Западной Белоруссией, партизанское движение и деятельность Штаба оккупационных войск в Германии, подготовка ключевых операций войны, в том числе по освобождению республики «Багратион», интрига Потсдамской конференции, шельмование генералитета, выигравшего войну, закулисье подготовки и проведения испытаний нового ядерного оружия в СССР, разоблачение культа личности Сталина и политические хитросплетения в мире в первой половине 1950-х годов, события в Венгрии и другие. Многие документы представлены из личного фонда Сталина, а также «Особого сектора», «Особой папки Берии», других под грифом наивысшей степени секретности, что может представлять интерес не только для массового читателя, но и исследователей, архивистов. Это издание еще раз напомнит читателям об уникальной и неоднозначной истории СССР. И о людях, которые ее создавали, закладывая основы для развития уже суверенных государств.
Фото: Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»
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Книгу о Грековой и Малинине обсуждают в Национальной библиотеке
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