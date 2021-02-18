Книгу о Грековой и Малинине обсуждают в Национальной библиотеке

Книга посвящена двум ярким личностям белорусской истории минувшего века. Первый Председатель Верховного Совета БССР Надежда Григорьевна Грекова - единственная женщина в политической истории Советского Союза, избранная на столь высокий пост на Всенародных выборах в 1938 году и исполнявшая эти обязанности в течение 9 лет, являясь по Конституции фактически главой республики. Это был факт беспрецедентный не только для СССР, но и Европы, где влиятельные женщины, современницы Грековой, только боролись за свои права, а в Советском Союзе женщина реально стала главой парламента.При этом жизнь Надежды Грековой была неразрывно связана с именем еще одной примечательной личности - ее супруга, выдающегося полководца Михаила Сергеевича Малинина, генерала армии, начальника штаба пяти фронтов, принимавшего непосредственное участие в разработке основных операций войны: битвы под Москвой, Орловско-Курской, Висло-Одерской, Берлинской и других. Особо значимой в военной биографии Малинина является разработка уникальной стратегической операции «Багратион», аналогов которой не знала военная история середины 20 века.Новая книга Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить» увидела свет в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки». Егоотмечает:Фото: Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»