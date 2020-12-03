Книги о белорусской истории, культуре и национальной кухне, а также издания для детей, переданные Министерством информации Беларуси, пополнили фонд городской библиотеки японского города Такео. Церемония передачи книг состоялась во время рабочего визита посла Беларуси Руслана Есина в префектуру Сага, сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии.
«Японцы с интересом ознакомилась с изданием «Атлас современных и прогнозных аспектов последствий от аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях Беларуси и России», подготовленным в рамках «Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства», - рассказали в посольстве.
Руслан Есин ознакомился с фондом городской библиотеки Такео, в которой представлено более 300 тысяч книг и печатных изданий. Как было отмечено, здесь стремятся передать молодому поколению японцев чувство уважения и любви к книгам.
В рамках поездки посол провел переговоры с мэром города Тара Массаки Ивасима. Особый интерес мэра вызвала информация о развитии контактов Пережирской средней школой имени А.Е. Гуриновича с японскими учебными заведениями. Массаки Ивасима выразил заинтересованность в подключении одной из школ города Тара к реализации проекта виртуального сотрудничества с белорусской школой.
Также обсуждалось взаимодействие в сфере массовых видов спорта, культуры. Стороны договорились о проведении круглого стола по экономической тематике.
Фото Посольства Беларуси в Японии
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Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео
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