Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео

- рассказали в посольстве.Руслан Есин ознакомился с фондом городской библиотеки Такео, в которой представлено более 300 тысяч книг и печатных изданий. Как было отмечено, здесь стремятся передать молодому поколению японцев чувство уважения и любви к книгам.В рамках поездки посол провел переговоры с мэром города Тара Массаки Ивасима. Особый интерес мэра вызвала информация о развитии контактов Пережирской средней школой имени А.Е. Гуриновича с японскими учебными заведениями. Массаки Ивасима выразил заинтересованность в подключении одной из школ города Тара к реализации проекта виртуального сотрудничества с белорусской школой.Также обсуждалось взаимодействие в сфере массовых видов спорта, культуры. Стороны договорились о проведении круглого стола по экономической тематике.Фото Посольства Беларуси в Японии