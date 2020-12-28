На лидирующих позициях рейтинга "Литрес" оказались также "45 татуировок личности" Максима Батырева и "The One. Единственный" Джона Маррса, сообщает ТАСС.
Книжный сервис "Литрес" и платформа для аналитики социальных медиа YouScan определили издания, которыми чаще всего делились российские пользователи Instagram. Безоговорочный лидер – "Институт" Стивена Кинга.
В рамках анализа рассмотрели около десяти тысяч книжных новинок 2020 года.
– Возглавил рейтинг мистический триллер "Институт" американского писателя Стивена Кинга – фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи на своих страницах. Интересно, что многие из них читали книгу на языке оригинала, – обозначили авторы исследования.
На второй позиции – "45 татуировок личности" Максима Батырева, на третьей – бестселлер "The One. Единственный" Джона Маррса. К самым популярным отнесли и книгу "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни" авторства Мэй Маск – матери американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска. Замыкает пятерку лучших исторический детектив Бориса Акунина о приключениях Масахиро Сибата "Просто Маса".
Фото: ast.ru
Опубликовано:
587
Книга Стивена Кинга "Институт" стала самой популярной в Instagram
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter