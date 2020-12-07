Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Фахризаде

В дипмиссии подчеркнули, что книга соболезнований будет открыта в связи с террористическим убийством доктора Мохсена Фахризаде, известного иранского ученого и главы организации исследований и инноваций Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана.– Соболезнования можно написать в Книге соболезнований, которая находится в здании посольства Исламской Республики Иран в Минске по адресу: улица Старовиленский тракт, 11, – пояснили в дипмиссии.Выразить слова сочувствия можно будет во вторник, 8 декабря, с 10:30 до 13:00 и в среду, 9 декабря, с 10:30 до 13:00.