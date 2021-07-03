Книга Славы Могилевской области пополнилась 13 именами

В Могилеве на площади Славы проходит концерт «Сiла Радзiмы – у адзiнстве народа» и торжественная церемония награждения выдающихся жителей Могилевской области, имена которых по итогам 2020 года внесены в Книгу Славы Могилевщины.



Среди тех, кто удостоен этого высокого звания - председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев:



- Это очень почетная миссия. Я благодарен за оценку, данную моей работе, и буду делать все для того, чтобы наш родной Могилев процветал, чтобы в нем было уютно и комфортно и землякам, и гостям.



Руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру» Николай Борисенко уверен: в том, что его имя вписано в Книгу Славы – заслуга всех его товарищей-«виккровцев»:



- Для меня символично, что награждение проходит в День Независимости. Накануне, 2 июля, вышла моя книга «Крепость «Могилев»: 23 дня из 1941-го». Обороне Могилева, поиску героев, отдавших жизни за Отечество, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, я отдал 30 лет жизни. И очень рад, что эстафету памяти подхватила молодежь, что в рядах поисковиков все больше юных парней и девчат.



Благодаря «Виккру» и Николаю Борисенко (он автор 23 книг о краеведении и обороне Могилевской области) за 27 лет по архивным данным установлены имена более 26,5 тысяч погибших солдат. Еще более полутора тысяч подняты и перезахоронены с почестями в ходе «Вахт Памяти», по медальонам и личным вещам удалось установить имена 98 из них.



- Каждый человек должен оставить свой след на земле, - уверен Николай Сергеевич. – И в этот день я желаю всем землякам, соотечественникам – стремитесь делать все возможное, чтобы ваша страна жила мирно, чтобы уверенно смотрела в будущее.



Среди тех, чьи имена сегодня вписаны в историю области – председатель Могилевской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова, председатель Могилевского областного отделения «Союза писателей Беларуси» Александр Казеко, генеральный директор «Могилевавтодора» Анатолий Лопатин, директор Белыничской ПМК-241 Владимир Романенко, главный зоотехник СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Валентина Лапотентова и ее коллега – тракторист-машинист Николай Даречкин.



В числе награжденных - Петр Колтунов, ныне пенсионер, до этого работавший замначальника штаба Могилевского аэроклуба имени Кулагина, а также инструктор-методист клуба, мастер спорта по парашютному спорту, абсолютная чемпионка СССР 1984 года, многократный призер и обладатель медалей чемпионатов мира и Европы Галина Ракович, заведующий Княжицкой участковой больницы Михаил Королев, генерал-лейтенант в отставке, в прошлом – командующий 5-й гвардейской танковой армией Станислав Румянцев и директор ОАО «Октябрь» Петр Лавников.



- История нашей страны – это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины, - поздравляя земляков с занесением их имен в Книгу Славы и всех жителей области с Днем Независимости, отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. – Сегодня мы отдаем дань памяти защитникам Родины, нашим ветеранам. Отдаем дань уважения тем, кто укрепляет Отечество своим созидательным трудом. Мы гордимся, что Приднепровский край вносит весомый вклад в поступательное развитие нашего государства. Хочу выразить искренние слова благодарности жителям области и трудовым коллективам за честный труд. Вместе мы сделаем еще больше. Сегодня на каждом из нас ответственность за мир и порядок. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко потерять безопасность, спокойствие и суверенитет и каких неимоверных усилий стоит все это сохранить. Уроки истории учат: обрести независимость мало, надо уметь ее защитить, отстоять, сберечь. Как подчеркивает наш Президент, мир и независимость – это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам.