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Источник: СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ
СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ

Главный экспонент Минской международной книжной выставки‑ярмарки — СНГ

Книга едет на ярмарку

Совсем скоро, 18 февраля, Минская книжная выставка пригласит своих друзей на очередной большой смотр печатных новинок.

Россия в числе основных участников выставки. Будет и национальный стенд, и отдельные площадки, представляющие издательства.
Фото  БЕЛТА

Конечно же, будут и ежедневные встречи с авторами, редакторами и издателями, поэтические чтения, дискуссии и лекции о дипломатии слова. Программа выставки‑ярмарки еще верстается, но основные акценты уже расставлены. Так, например, известно, что в этот раз выставка станет площадкой для празднования почти десятка юбилеев. В числе самых значимых — 30‑летие создания Содружества Независимых Государств. Заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский рассказал:

— Эпидемиологическая ситуация внесла определенные коррективы, но мы все же смогли найти и внедрить новые формы и форматы работы.

Центральным экспонентом выставки станет Содружество Независимых Государств, где в этом сезоне председательствует Беларусь. Поэтому экспозицию оформят в стиле общего дома, состоящего из разных комнат. «Гостиную», скажем, отдадим центральной площадке СНГ. «Кухню» — национальному павильону. Также гости смогут посетить «детскую комнату» (здесь представят книги для младшего поколения) и «писательский кабинет», где будет возможность встретиться с авторами, критиками, издателями.

Еще один традиционный кирпичик фундамента книжной выставки — международный симпозиум «Писатель и время». Его главная особенность в этом году — онлайн‑формат. Это новая форма общения, продиктованная временем и созвучная эпохе, но тем не менее способная проложить мостик через города и страны, уверена первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах:

— Что касается творческой программы, то свою площадку мы откроем выступлением известного белорусского, хотя и в определенной степени российского автора Хизри Асадулаева, который расскажет о своих новых изданиях и малой родине — Дагестане. На презентацию приедут его друзья из Москвы, получится большая международная встреча.

На книжной выставке ожидают представителей более 20 государств.
ВИКТОР ДРАЧЕВ

По словам Игоря Бузовского, в этом году планируется привлечь к симпозиуму авторов как минимум из 11 стран, входящих в СНГ. Традиционно большое представительство будет от Российской Федерации.

Председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, организуемых в государствах — участниках СНГ, Дмитрий Макаров добавляет:

— Как и всегда, Россия в числе наших основных партнеров. Будет и национальный стенд, и отдельные площадки, представляющие различные издательства. Что интересно, заявки в этом году подали в том числе и те, кто к нам еще ни разу не приезжал. Всего ожидаем представителей более 20 государств.

Главная новинка выставки‑ярмарки — первый в стране отбор литературных проектов для приоритетного издания в государственных издательствах. На днях Министерство информации объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже можно присылать свои произведения. С лучшими гости познакомятся 20 февраля. Цель стартапа, обращает внимание директор издательства «Мастацкая лiтаратура» Александр Бадак, не только поддержать талантливую молодежь, но и научить ее презентовать свои произведения.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Откроется выставка 18 февраля в 12:00 и продлится до 21 февраля включительно — на день меньше, чем в предыдущие годы. А вот время работы на час увеличится: с 18 по 20 февраля ярмарка будет принимать гостей с 10:00 до 20:00, 21 февраля — до 17:00.


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