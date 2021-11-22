Клюге оставил без ответов неудобные вопросы от журналистов

«Не в моей компетенции», - это все, что смог сказать журналистам директор Европейского регионального бюро ВОЗ. Также остался без ответа и вопрос, будет ли Ханс Клюге знакомиться с материалами Следственного комитета Беларуси.Напомним, Президент сегодня подчеркнул: если представители международных организаций приезжают к беженцам только для того, чтобы попиариться на этой теме, их ноги там быть не должно:отметил Александр Лукашенко.