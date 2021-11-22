Клюге оставил без ответов неудобные вопросы от журналистов

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, который сегодня посещает транспортно-логистический центр у белорусско-польской границы, где живут беженцы, оставил без ответа вопросы журналистов об отравлении газом и использовании водометов.
«Не в моей компетенции», - это все, что смог сказать журналистам директор Европейского регионального бюро ВОЗ. Также остался без ответа и вопрос, будет ли Ханс Клюге знакомиться с материалами Следственного комитета Беларуси.
Напомним, Президент сегодня подчеркнул: если представители международных организаций приезжают к беженцам только для того, чтобы попиариться на этой теме, их ноги там быть не должно:
- Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей — пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы, - отметил Александр Лукашенко.