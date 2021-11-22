SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Клюге оставил без ответов неудобные вопросы от журналистов

Клюге оставил без ответов неудобные вопросы от журналистов

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, который сегодня посещает транспортно-логистический центр у белорусско-польской границы, где живут беженцы, оставил без ответа вопросы журналистов об отравлении газом и использовании водометов.


«Не в моей компетенции», - это все, что смог сказать журналистам директор Европейского регионального бюро ВОЗ. Также остался без ответа и вопрос, будет ли Ханс Клюге знакомиться с материалами Следственного комитета Беларуси.

Напомним, Президент сегодня подчеркнул: если представители международных организаций приезжают к беженцам только для того, чтобы попиариться на этой теме, их ноги там быть не должно:

- Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей — пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы, - отметил Александр Лукашенко.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы